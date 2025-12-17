Bakan Göktaş: "Çocuklar Güvende" Uygulamasını Hayata Geçirdik

(ANKARA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin çocukların risklerle karşılaşması durumunda nasıl hareket edecekleri konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Çocuklar Güvende" uygulamasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Aileler, çocukları bir riskle karşılaştığında nasıl hareket edecekleri konusunda her zaman bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz 'Çocuklar Güvende' uygulamamızla çocuklarımızı koruyan, dinleyen ve destekleyen bir dijital yol arkadaşı sunuyoruz. Çevrim içi platformların etkin, doğru ve güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını gösteren rehber niteliğindeki uygulamamızın ebeveynlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, "Çocuklar Güvende" uygulamasına cocuklarguvende.gov.tr internet adresinden, ayrıca Google Play ve App Store üzerinden erişilebilecğini de bildirdi.