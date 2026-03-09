Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı ve Aile Eğitim Programları ile (AEP) binlerce kişiye eğitim verdi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, bakanlık, bağımlılık türlerinin önlenmesi, zararlarına ilişkin farkındalık oluşturulması ve bağımlılık sonrası bireylerin topluma yeniden uyumunun sağlanması amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde 81 ilde 374 formatör aracılığıyla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimleri veriliyor.

Alanında uzman kişiler tarafından madde, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığına yönelik bilgilendirmenin yapıldığı eğitimlerde etkili sunum teknikleri, yetişkin eğitim içerikleri, görüşme teknikleri ve uygulama ilkeleri gibi konularda uygulamalar yer alıyor.

Eğitim sonunda program süresince ele alınan konuları kapsayan bir formatör yeterlilik sınavı yapılarak sınavı başarıyla geçen katılımcılara katılım belgesi veriliyor.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimlerinden bireyler, aileler, Bakanlık personeli, kurum bakımında bulunan 15 yaş üstü çocuklar faydalanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Yeşilay işbirliğindeki Türkiye Bağımlılıkla Mücadele kapsamında verilen eğitimler kapsamında, 2017 yılından itibaren 1 milyon 381 bin kişiye ulaşıldı.

Bağımlılıkla ilgili destek ve eğitim hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, ikamet ettikleri ilde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da en yakın Sosyal Hizmet Merkezine (SHM) müracaat edebiliyor.

AEP ile 730 bin kişiye eğitim verildi

Bakanlıkça ülke genelinde ailelere yönelik uygulanan Aile Eğitim Programları (AEP) ile de madde bağımlılığıyla mücadele alanında farkındalık eğitimleri veriliyor.

Bağımlılık riski bulunan ergenlerle sağlıklı iletişim, bağımlılığa kaymayı anlama ve önleme, kötüye kullanılan maddeler gibi konuların yer aldığı "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" modülü kapsamında yaklaşık 730 bin kişiye eğitim verildi.

AEP kapsamında medya alanında yer alan "Medyayı Tanımak", "Medyayı Kavramak", "Bilinçli Medya Kullanımı" ve "Aile ve İnternet" modüllerine ilişkin ülke genelinde ailelere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenerek 765 bin kişiye ulaşıldı.

"Batman Modeli" devreye alındı"

Öte yandan, bağımlı bireylerin ve ailelerinin sosyal uyumunu güçlendirmek amacıyla 2025 yılında hayata geçirilen "Bağımlılıkla Mücadelede Bütüncül Aile ve Toplum Modeli (Batman Modeli)" de pilot il olarak Batman'da başlatıldı.

Proje ile bağımlılık öncesi risk döneminden tedavi, rehabilitasyon ve rehabilitasyon sonrası sosyal uyum ve istihdam süreçlerine kadar tüm aşamaların tek çatı altında, koordineli ve standart bir yapıda yürütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda mobil saha ekipleri tarafından gerçekleştirilen hane ziyaretlerinin yanı sıra kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları oluşturularak dijital izleme ve takip sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılıp eğitim, psikososyal destek, mesleki kurslar ile istihdam odaklı programlar planlandı.

Batman'da başlatılan modelin, uygulama sürecinin değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların analiz edilmesinin ardından ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.