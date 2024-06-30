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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Koruyucu Aile Günü mesajı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün daha fazla çocuğumuzun özlemini duyduğu aile ortamında büyümesine vesile olmasını diliyorum. Çünkü çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir' dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün daha fazla çocuğumuzun özlemini duyduğu aile ortamında büyümesine vesile olmasını diliyorum. Çünkü çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir" dedi.

Bakan Göktaş, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Göktaş, "Asırlar boyu süren bir gelenekten bugüne, koruyucu ailelerimiz, sevgi ve şefkatle 10 binden fazla çocuğumuza güvenli bir yuva, sıcak bir aile ortamı sunuyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi çocuklarımıza umut oluyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan gönül elçilerimizin fedakarlıklarıyla bu aile her geçen gün daha da büyüyor. Çünkü şuna yürekten inanıyoruz, bir çocuğa verilecek en güzel hediye, ailedir. Sağlıklı ve başarılı nesiller; ancak temelleri sağlam bir ailede yetişir" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA HUZURLU BİR YUVA VE GÜZEL BİR GELECEK SUNALIM'

Değer verildiğini hissederek büyüyen çocukların, ülkesine ve değerlerine sahip çıkan güçlü bireyler olacağını vurgulayan Göktaş, "Her şeyden önce bir anne olarak sesleniyorum; gelin hep birlikte, gönül birliğiyle çocuklarımıza huzurlu bir yuva ve güzel bir gelecek sunalım. Unutmayalım ki; mutlu ve sağlıklı bir çocuk, güçlü Türkiye'nin en önemli anahtarıdır. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün, daha fazla çocuğumuzun, özlemini duyduğu aile ortamında büyümesine vesile olmasını diliyorum. Çocuklarımızın yüzünü güldüren koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, 30 Haziran 1921'de kıymetli çocuklarımızın korunması ve geleceğe hazırlanması için kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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