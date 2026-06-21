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Bakan Göktaş'tan Babalar Günü mesajı

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"Sevgiyi, merhameti ve sorumluluğu, hayattaki ilk rol modellerimiz olan babalarımızdan öğrendik. Varlıkları en büyük gücümüz, hatıraları ve öğretileri en değerli rehberimizdir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sevgiyi, merhameti ve sorumluluğu, hayattaki ilk rol modellerimiz olan babalarımızdan öğrendik. Varlıkları en büyük gücümüz, hatıraları ve öğretileri en değerli rehberimizdir." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babanın ne demek olduğunu en iyi evlatlar, babalığın ne demek olduğunu ise en iyi babalar anlatır. Sevgiyi, merhameti ve sorumluluğu hayattaki ilk rol modellerimiz olan babalarımızdan öğrendik. Varlıkları en büyük gücümüz, hatıraları ve öğretileri en değerli rehberimizdir. Başta canım babamın, kıymetli eşimin ve şehitlerimizin emanetlerine gözleri gibi bakan şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Göktaş'ın paylaşımında, aralarında Orhan Gencebay, Kenan İmirzalıoğlu, Alişan ve Mesut Özil gibi tanınmış isimlerin, babalığın anlamına ilişkin mesajlarını içeren video da yer aldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
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