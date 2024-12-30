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Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini belirten Bakan Göktaş "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti. Narin davasında gerekçeli kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararını 28 Aralık Cumartesi günü açıklamıştı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken karar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Bugün Narin Güran davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini belirtti.

"3 ŞAHISLA İLGİLİ KARAR YÜREKLERE SU SERPTİ"

Bakan Göktaş "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti. Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi.

"MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARINI BEKLİYORUZ"

Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Kocasının dolandirici olduğu davayada itiraz edecekmi

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Haber YorumlarıErgun Sen:

Adama tehditle iş yaptırmışlar..Canınımı alacaksınız adamın

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Oda gömdüğü için azda olsa ceza almalı aile bakanlıgı saçmalamış

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Haber YorumlarıM.E Ö:

Tabiki olması gereken de Nevzat bahtiyarın öbür sanıklar gibi ceza almasıydı.çünkü kendi gidip teslim olmadı yakalandı öyle konuştu tabi oda çoğu yalan

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Haber YorumlarıBud Spencer:

lütfen bu davadan önce eşinizin dolandirilik cezalarına itiraz edin bizimde yüregimize su serpilsin

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Haber YorumlarıÜnal Bakmaz:

adamın suçu yok tehtit edilmiş devlet kurulamadı daha birde adamı yiyecekler

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Buna gündemi değiştirmek veya yanlış ata oynamak denir nevzatı savunmak adına değil ama feodal bir ailenin zorlaması sonucu yaptırılan şeyler asıl mesele yetim hakkını yiyenlerden hesap sorulmalı

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