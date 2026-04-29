Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Direktörü Davis ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ile bir araya gelerek, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi kapsamında ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi gibi konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ile bir araya gelerek, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi kapsamında ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi gibi konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meta Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"15 yaş altı çocuklarımıza yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında; ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi, zararlı içeriklere hızlı müdahale ve şikayet süreçlerinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Çocuklarımızın dijital dünyada güvenliğini önceleyen yaklaşımımızın, teknoloji şirketleri nezdinde bağlayıcı bir sorumluluğa ve küresel bir harekete dönüşmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

