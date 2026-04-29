Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Direktörü Davis ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ile bir araya gelerek, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi kapsamında ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi gibi konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"15 yaş altı çocuklarımıza yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında; ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi, zararlı içeriklere hızlı müdahale ve şikayet süreçlerinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Çocuklarımızın dijital dünyada güvenliğini önceleyen yaklaşımımızın, teknoloji şirketleri nezdinde bağlayıcı bir sorumluluğa ve küresel bir harekete dönüşmesini temenni ediyorum."

