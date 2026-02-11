Bakan Göktaş: Dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kalıcı hale getirdik/Haber metni eklendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasitemizi güçlendirerek, kalıcı hale getirdik. 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da yürüttüğümüz tüm politikaları kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen 'Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı'na katıldı. Programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı. 81 ilde eş zamanlı yürütülen programda, ailenin güçlendirilmesi, kadın emeğinin desteklenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele gibi temel başlıklar ele alındı.

'HER ALANDA KADININ GÜÇLENMESİNİ SAĞLADIK'

Bakan Göktaş, kadın politikalarının AK Parti'nin köklü dönüşüm gerçekleştirdiği alanlardan biri olduğunu belirterek, "Son 24 yılda hayata geçirilen büyük reformlarla, her alanda kadının güçlenmesini sağladık. Kadınların önündeki engelleri teker teker kaldırdık. Her türlü ayrımcılıkla mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş Akgün'ün sosyal medyada hedef gösterilmesi, bu ayrımcılığın hala ne kadar kolay üretilebildiğini hepimize gösterdi. Hiçbirimiz unutmadık. Bu ülkede kadınlar kıyafetleri nedeniyle üniversitelere alınmıyor, seçilmiş olmasına rağmen Meclis'e kabul edilmiyor, kamuda çalışamıyordu. Artık kadınlar, eşit imkanlarla eğitim hayatlarını güvenle sürdürüyor" diye konuştu.

'SOSYAL POLİTİKALARIMIZIN MERKEZİNDE GÖRÜYORUZ'

Göktaş, "Elde ettiğimiz tüm kazanımları 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları' ile kalıcı hale getiriyoruz. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi, sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Yenilikçi bir yaklaşımla hazırladığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'nci Ulusal Eylem Planımız ile koruma ve önleme mekanizmalarımızı daha da güçlendiriyoruz. Diğer yandan aileyi korumayı sosyal politikalarımızın merkezinde, en stratejik başlığı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Teşkilatlarımız, kamu kurumlarımız, yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, bu vizyon etrafında seferber oldu. Yıl boyunca 19 binden fazla etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasitemizi güçlendirerek, kalıcı hale getirdik. 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da yürüttüğümüz tüm politikaları kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'SAHADAN GELEN SESİ MERKEZE ALACAĞIZ'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise "Çalıştayımız boyunca katılımcılara; 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında hayata geçirilebilecek çalışmaların neler olması gerektiği, AK Parti'nin kadın politikalarına dair hangi konu başlıklarını ön plana çıkarması gerektiği ve 2028 seçimlerine yönelik seçim stratejilerinin hangi eksenlerde şekillenmesi gerektiği sorularını yönelttik. Amacımız; sadece mevcut durumumuzu tespit etmek değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemi daha güçlü kılacak adımları netleştirmek, yol haritamızı daha sağlam temellere oturtmak ve teşkilatımızın potansiyelini en üst düzeyde harekete geçirmektir. 81 ilimizde başlayan bu istişare süreci, bugün Ankara'da ortak akla ve ortak iradeye dönüşmektedir. Birazdan başlayacak oturumlarda; tecrübeyi gelecekle buluşturacak, sahadan gelen sesi merkeze alacak ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefine yakışır bir yol haritasını hep birlikte şekillendireceğiz" diye konuştu.