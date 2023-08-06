Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Emirdağ'da Ziyaretlerde Bulundu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ilçesine gelerek bir dizi ziyarette bulundu ve Gurbetçi Festivali'ne katıldı. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyarette bulunmak ve 16. Gurbetçi Festivali'ne katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine geldi. Ziyaretinde Bakan Göktaş'ı gören akrabası kendisine sarılarak, "Heyecanlandım. Helal olsun valla. Allah bu günleri de gösterdi bana" diye gözyaşı döktü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ilçesinde 4 Ağustos'ta başlayan, 3 gün sürecek 16'ncısı düzenlenen Emirdağ Gurbetçi Festivali'ne katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş'a Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti milletvekilleri de eşlik etti. Bakan Göktaş ilk olarak Tez köyüne ziyarette bulundu. Bakan Göktaş köyündeki akrabaları ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Emirdağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından da Emirdağ Belediyesi'nde Başkan Serkan Koyuncu'yu makamında ziyaret etti. İlçede yapılması planlanan huzurevi projesi için Başkan Serkan Koyuncu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Gedikkaya'nın katıldığı törenle protokol imzalayan Bakan Göktaş, mevcut huzurevine de ziyarette bulundu.