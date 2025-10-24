Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de bir çiftin nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de bir çiftin nikah şahidi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Bingöl'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Bingöl'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu.

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Yenigün, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda incelemelerde bulunan Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulunan Yenigün, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin inşaatında da incelemelerde bulundu.

Ardından Bingöl Belediyesi'ne geçen Yenigün, burada "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan Serhat Çaparlar ve Yıldız Kılıçgedik çiftinin nikah şahidi oldu.

Bakan Yardımcısı Yenigün, nikahın ardından 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizim en mutlu olduğumuz şey gençlerimizin evliliklerini kolaylaştırmak, mutlu yuva kurmalarını sağlamak için destek sağlamak. Hizmetlerimizin sonucu olan bir evlilik bu. Onların yanında olmak ve onlara destek olmak Aile Yılı'na da ayrıca anlam katıyor. Biz gençlerimizin yanında olmayı, onların evliliklerine destek olmayı, onların bu süreçlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Sadece maddi olarak değil onların evlilik süreçlerinde de aileye hazırlık, iletişim becerileri noktasında da eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimize devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.