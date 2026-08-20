Bakan Yardımcısı Madak'tan Şırnak'ta Evlilik Kredisi Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Şırnak Çok Amaçlı Toplum Merkezini ziyaret eden Madak, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Madak, burada faaliyet gösteren kadınlarla görüştü, kadınlarla örgü ördü, kreşteki çocuklara oyuncak hediye etti.

Daha sonra Şırnak Belediyesi Dengbej Evi'ne geçen Madak, burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki evlilik kredisi desteğinden yararlanan çiftlerle bir araya geldi.

Madak, hayata geçirilen projenin önemine değinerek, kredi desteğine ilişkin şunları kaydetti:

"18-25 yaş arasında olanlara 250 bin, 25-29 yaş arasında olanlara 200 bin liraya yakın 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Bunun yanında 46 ulusal firmanın yanı sıra yerel firmalarla da anlaştık. Belediyelerimiz de sağ olsunlar ayrıca katkı sundular. Şırnak Belediyesinin çok kıymetli katkıları oldu. Bugüne kadar yaklaşık 110 bin çiftimiz bu krediden faydalandı, yaklaşık 17 bin de bebeğimiz oldu. Onları yakından takip ediyoruz. Evlenecek çiftlerimizin bebeği olduğunda 3-4 yıl sonra kredilerinin yarısını ödeyecekler. Belki o süreye kadar Rabb'im onlara bir bebek daha nasip eder. Bakanlık olarak onlara mutluluklar diliyoruz. Bakanlık olarak sosyal devlet olmanın gereğini, devletin şefkat elini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle her kesime ulaştırmaya çalışıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşının ve evlenecek gençlerin yanındadır. Rabb'im evliliğinizi bereketlendirsin, bir ömür iki cihan saadeti versin. Güzel evlatlarla da bu evliliği taçlandırsın."

Madak'a ziyaretlerinde, Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar eşlik etti.

Kaynak: AA