Aile Hekimliği ile Hastaneler Arasında Dijital Entegrasyon Tamamlandı

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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, aile hekimleri ile hastaneler arasında dijital entegrasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bu sayede aile hekimleri, hastalarına daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunabilecek.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, aile hekimliği ile hastaneler arasında dijital entegrasyon sürecinin tamamlandığını belirtti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, bu sayede artık aile hekimlerinin, uzman hekimlere hasta hakkında bilgi notu ileteceklerini, gerekli durumlarda hasta verilerini paylaşabileceklerini ve hastanelerden doğrudan tetkik isteyebileceklerini ifade etti.

Vatandaşların randevu sisteminde yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla yeni bir adım attıklarını aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Aile hekimlerimize, hastanelerdeki randevuların yüzde 10'unu sadece kendi kayıtlı hastaları için kullanma yetkisi verdik. Bu şu anlama gelmektedir. Herhangi bir branştan randevu bulamayan vatandaşlarımız, kendi aile hekimine başvurduğunda, hekimi gerekli gördüğü takdirde, ilgili branştan randevu alınabilecektir. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi kolaylaşacak, aile hekimlerimizin sistem içindeki rolü daha da güçlenecek, hastane ve birinci basamak sağlık hizmetleri arasında daha koordineli bir yapı sağlanacaktır. Sağlık sistemimizde atılan bu önemli adımın, hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarımıza milletimizden aldığımız güçle kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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