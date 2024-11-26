Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

Yeni yönetmeliğe karşı iş bırakacaklar: Aile Sağlığı Merkezleri 5 gün kapalı

Yeni yönetmeliğe karşı iş bırakacaklar: Aile Sağlığı Merkezleri 5 gün kapalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile hekimleri, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe girecek olan 'Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı 2-6 Aralık tarihlerinde 5 gün iş bırakma kararı aldı. Yönetmelik, çalışanlar üzerinde ağır baskılar oluşturduğu için protesto ediliyor.

Aile hekimleri, performans kriterlerine dayalı yeni yönetmeliğe karşı 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı.
Aile hekimleri, 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirdikleri yönetmelik değişikliğinde Sağlık Bakanlığı'nın geri adım atmaması üzerine 5-7 Kasım'da 3 günlük greve çıkılmıştı. Aile hekimleri, son grevin ardından 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı.

"REDDEDİYORUZ"

İstanbul Tabip Odası'nda bugün düzenlenen basın toplantısında, aile hekimleri adına ortak açıklama İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç tarafından okundu. Toplantıya, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimleri Sendikası (AHESEN), İSTAHED, Genel Sağlık-İş, Hekimsen İstanbul, Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), İstanbul Tabip Odası, Hürriyet Sağlık-Sen ve Tabip-Sen ile ve meslek örgütleri katıldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı.

Yönetmeliğin getirdiği sorunlara dikkat çekilen ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık, yürürlüğe giren yönetmelik ile çalışanlara eziyet etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın sahada yönetmeliği savunan ziyaretleri ve açıklamaları gerçeklerle çelişiyor. Yönetmelik, aile hekimlerini ekonomik ve mesleki açıdan ağır baskılara maruz bırakıyor. Hastaların ASM'lere düzenli başvuruları üzerinden kesintiler, performansa dayalı ödeme sistemindeki adaletsizlikler, meslek onuruna aykırı hasta memnuniyeti kriterleri. Maaş simülasyonları, hekimlerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanacağını ortaya koyuyor."

Hekimlerin emeklilik haklarının yok denecek kadar azaldığı, maaşların yoksulluk sınırının altında kaldığının vurgulandığı ortak açıklamada, yönetmeliğin mesleki saygınlığa zarar verdiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilerek, "Bu yönetmelikle çalışmayı reddediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz: Mücadelemiz yönetmelik geri çekilene kadar sürecek" denildi.

Açıklamada, ayrıca 5-7 Kasım'daki 3 günlük iş bırakmanın ardından, bu kez 2-6 Aralık günleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, iş bırakma kararının tek sorumlusunun ise çözüm sunmayan Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
img

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Zaten kimse gitmiyor ki herkes hastaneye

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

buralar kapatılıp gerçek sağlık hizmeti veren tesisler açılmalı ilaç yazmaktan başka yaptıkları iş yok

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

zaten mesaiye 10 da gelip 3 buçuk 4 te kaciyorlar bide 5 gün calismayacaklar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli 26-27 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı 26-27 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.