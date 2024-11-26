Yeni yönetmeliğe karşı iş bırakacaklar: Aile Sağlığı Merkezleri 5 gün kapalı

Aile hekimleri, performans kriterlerine dayalı yeni yönetmeliğe karşı 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı.

Aile hekimleri, 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirdikleri yönetmelik değişikliğinde Sağlık Bakanlığı'nın geri adım atmaması üzerine 5-7 Kasım'da 3 günlük greve çıkılmıştı. Aile hekimleri, son grevin ardından 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı.

"REDDEDİYORUZ"

İstanbul Tabip Odası'nda bugün düzenlenen basın toplantısında, aile hekimleri adına ortak açıklama İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç tarafından okundu. Toplantıya, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimleri Sendikası (AHESEN), İSTAHED, Genel Sağlık-İş, Hekimsen İstanbul, Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), İstanbul Tabip Odası, Hürriyet Sağlık-Sen ve Tabip-Sen ile ve meslek örgütleri katıldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı.

Yönetmeliğin getirdiği sorunlara dikkat çekilen ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık, yürürlüğe giren yönetmelik ile çalışanlara eziyet etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın sahada yönetmeliği savunan ziyaretleri ve açıklamaları gerçeklerle çelişiyor. Yönetmelik, aile hekimlerini ekonomik ve mesleki açıdan ağır baskılara maruz bırakıyor. Hastaların ASM'lere düzenli başvuruları üzerinden kesintiler, performansa dayalı ödeme sistemindeki adaletsizlikler, meslek onuruna aykırı hasta memnuniyeti kriterleri. Maaş simülasyonları, hekimlerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanacağını ortaya koyuyor."

Hekimlerin emeklilik haklarının yok denecek kadar azaldığı, maaşların yoksulluk sınırının altında kaldığının vurgulandığı ortak açıklamada, yönetmeliğin mesleki saygınlığa zarar verdiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilerek, "Bu yönetmelikle çalışmayı reddediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz: Mücadelemiz yönetmelik geri çekilene kadar sürecek" denildi.

Açıklamada, ayrıca 5-7 Kasım'daki 3 günlük iş bırakmanın ardından, bu kez 2-6 Aralık günleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, iş bırakma kararının tek sorumlusunun ise çözüm sunmayan Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.