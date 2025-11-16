Aile Hekimleri Beyşehir'de Eğitimde Buluştu

Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak ve Yalıhüyük ilçelerinde görev yapan aile hekimleri, Beyşehir'de gerçekleştirilen eğitimde bir araya geldi.

Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan eğitim organizasyonunda, aile hekimlerinin sahada görev yaparken karşılaştığı güçlükler ele alındı.

Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin sahadaki uygulamalara doğrudan yansıyacağını, vatandaşların kendilerine duyduğu güveni daha da pekiştireceğini kaydetti.

Güven, "Eğitimin yüz yüze yapılması birbirimizden öğrenme, tecrübelerimizi paylaşma ve birlikte çözüm üretme açısından çok kıymetli bir imkan sunmaktadır." dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kılınç'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde konunun uzmanlarınca bazı hastalık ve tedavi süreçlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.