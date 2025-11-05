Haberler

AİHM'nin Selahattin Demirtaş Hakkındaki Kararı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası Bir Yargı Ülkesidir, Yargı Ne Derse O Olur

AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kendisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı "Demirtaş'ın tahliyesi hayır olur" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Burası bir yargı ülkesidir, yargı ne derse o olur" açıklamasında bulundu.

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Demirtaş'ın tahliyesi hayır olur" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Burası bir yargı ülkesidir, yargı ne derse o olur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Yakın zamanda Devlet Bahçeli ile beklenen bir görüşmeniz olacak mı" şeklindeki soruya, "Her şey olabilir" yanıtını verdi.

Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki "hak ihlali" kararının kesinleşmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Demirtaş'ın tahliyesi hayır olur" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Burası bir yargı ülkesidir, yargı ne derse o olur" ifadesini kullandı.

