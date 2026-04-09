AİHM, 4 sığınmacıya barınma imkanı sağlamadıkları gerekçesiyle Belçika makamlarını suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 sığınmacıyı aylarca sokağa terk ettikleri ve maddi yardım sağlamadıkları gerekçesiyle Belçika makamlarını suçlu buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 sığınmacıyı aylarca sokağa terk ettikleri ve maddi yardım sağlamadıkları gerekçesiyle Belçika makamlarını suçlu buldu.

AİHM, 2022 yılında Belçika'ya giderek sığınma talep eden 4 davacının, ülkenin makamlarına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Gine, Angola, Kamerun ve Çin'den gelen sığınmacılara Belçika makamları tarafından aylarca barınma imkanı ve maddi yardım sağlanmadığını, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve aşağılayıcı muameleyi yasaklayan 3. maddesi ile adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin ihlali anlamına geldiğine hükmetti.

Belçika'nın, davacıların barınma imkanından yoksun kaldıkları süre boyunca içinde bulundukları koşullardan sorumlu tutulması gerektiğine karar veren mahkeme, sığınmacılar için manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, davacılar için 5 bin ile 12 bin 350 avro arasında değişen tazminat tutarları belirledi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
