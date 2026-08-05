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İnegöl'de Spiral Makinesi Kazası: 2 Parmağı Koptu

İnegöl'de Spiral Makinesi Kazası: 2 Parmağı Koptu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesinde spiral makinesiyle ahşap kesen 61 yaşındaki Rafetullah M., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. İki parmağı kopan adam, önce İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptıran Rafetullah M. (61), yaralandı.

Olay, saat 16.30 Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Orkide Caddesi üzerinde bulunan evinin bahçesinde spiral makinesiyle ahşap kesen Rafetullah M., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. 2 parmağı kopan Rafetullah M., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesi yapılan Rafetullah M., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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