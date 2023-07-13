Ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ahşap evde yangın çıktı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ahşap ev alevlere teslim oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Dere Köyde meydana geldi. S.D.'ye ait 2 katlı ahşap evde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köy sakinleri gökyüzüne yükselen dumanı görünce Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Yol kenarına yakın olmayan ev için itfaiye ekibi zorlu uğraşlar sonucunda alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ardından soğutma işlemi yapıldı. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evde can kaybı olmadı. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlattı.