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Ahmet Zenbilci AK Parti'den İstifa Etti

Ahmet Zenbilci AK Parti'den İstifa Etti
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının geçtiği bir adli soruşturmadan dolayı partisi AK Parti'den istifa etti. Zenbilci, soruşturmanın etkin yürütülmesini ve partisine zarar vermemek için bu kararı aldığını açıkladı.

Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinden istifa etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zenbilci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla. Ahmet Zenbilci"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Zenbilci Milletvekili Politika AK Parti 3-sayfa Güncel Adana

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