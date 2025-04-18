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Ahmet Öztürklevent'in Karikatür Sergisi Seydişehir'de Açıldı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde karikatürist Ahmet Öztürklevent'in karikatür sergisi açıldı. Serginin açılışına yerel yönetim yetkilileri ve sanatseverlerden kalabalık bir katılım oldu. Sergi 10 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde karikatürist Ahmet Öztürklevent'in karikatür sergisi açıldı.

Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde açılan serginin açılışına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Reisli, Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yurdagül Kumcu, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda sanatsever ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Öztürklevent açılışta yaptığı konuşmada, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Sergi 10 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

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Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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