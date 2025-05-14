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Ahmet Özer'in Kayyum Atama Kararının İptali Davası Görüldü

Ahmet Özer'in Kayyum Atama Kararının İptali Davası Görüldü
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Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayyum atanmasına dair kararın iptali için açtığı davada duruşmaya katıldı. Mahkeme, kararını 15 gün içinde açıklayacağını bildirdi.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanmasına yönelik kararın iptaline ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde açtığı davada duruşma yapıldı.

İstanbul 9. Bölge İdare Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Ahmet Özer ve avukatları ile davalı İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin avukatı katıldı.

Söz alan Özer, Türkiye için o emsal olacak tarihi bir davanın görüldüğünü söyledi.

Belediye başkanlığını yaptığı 1,5 milyon Esenyurtlu için beyanda bulunduğunu belirten Özer, "Onların da burada olduğunu varsayabilirsiniz. İstanbul'un kalbi sayılan Şişli Belediyesi adına da burada bulunuyorum. Bugüne kadar kayyum atanmış 156 belediye için buradayım. Yapılan bu kayyum atamalarıyla seçimin manası ve anayasal güvenleri tehdit altına girmiştir." dedi.

Davalı İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin avukatı ise davacı Ahmet Özer'in, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması kararı alındığını ve bu nedenle yerine görevlendirme yapıldığını belirterek, davanın reddini talep etti.

Tarafların beyanlarının ardından duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, kararın 15 gün içinde açıklayacağını bildirdi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve çok sayıda partili de izledi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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