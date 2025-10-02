Haberler

Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü



Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi davasında büyük gerginlik çıktı. Sanıklar ayağa kalkan acılı anne Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüdü. Çıkan gerginlikte aile yakınlarından bazıları fenalaşırken güvenlik nedeniyle duruşmaya ara verildi. Salonu terk etmek zorunda kalan Yasemin Minguzzi adliye koridorlarında, "Korksunlar benden" diyerek feryat etti.

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi (15) davasının beşinci duruşması görülüyor.

SANIKLAR ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmada gergin anlar yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; çapraz sorgu sırasında anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptı. Bunun üzerine sanıklar da acılı annenin üzerine yürüdü. Salonda çıkan gerilimde aile yakınlarından bazıları fenalaştı.

Olay sonrası duruşma salonunu terk etmek zorunda kalan Yasemin Minguzzi adliye koridorlarında, "Korksunlar benden" diyerek feryat etti. Mahkeme heyeti ise güvenlik nedeniyle duruşmaya ara verdi.

TEYZESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mattia Ahmet Minguzzi davasında, sanıkların ifadesi alınırken teyze Aylin Akıncılar sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Salondan çıkan Akıncılar'a izleyiciler alkışlarla destek verdi.

DURUŞMADA BİR İLK

Katil zanlısı iki çocukla birlikte olay günü orada bulunarak onlara yardım eden iki sanığın dosyaları birleştirildi. Böylece davada ilk kez dört çocuk birlikte hakim karşısına çıkacak. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Bugünkü duruşmada cinayete şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlenecek. Bu ifadelerin, olayın seyrini netleştirmesi açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçaklamış, diğer sanık ise yerde yatan çocuğu tekmelemişti. Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve büyük tepkilere yol açmıştı. Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi cinayetinin ilk duruşması 11 Nisan'da görülmüştü. Zanlıların çocuk yaşta olduğu gerekçesiyle duruşmalar kapalı gerçekleşmişti. Mahkeme, "eksiklerinin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi" için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşmanın tarihi 20 Haziran olarak belirlemişti. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise 20 Haziran olarak belirlenmişti. Davanın 20 Haziran'daki üçüncü duruşması öncesi aileye yönelik tehdit davasında karar çıkmıştı. Tutuklu 5 çocuktan 4'ü adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, 1'i ise "Silahla tehdit" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

kökle hakim acıma

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

ors.lari. gökyüzünü unutacaksiniz. az kaldı bekleyin

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Hem suçlu olup, hem de güçlü olmaya çalışan mütecaviz veletleri kınıyorum. Duruşma Salonunun düzenine uymamakta ayrı suç teşkil edebilir. En az hak ettikleri cezaları almaları dileğimdir!??

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Katilleri aile boyu zindana,bunlara verilecek olan ceza ödül olur. ya da “Kısas”

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

SEDAT PEKER MK SİZİN MERAK ETMEYİN

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
