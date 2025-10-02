Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi (15) davasının beşinci duruşması görülüyor.

SANIKLAR ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmada gergin anlar yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; çapraz sorgu sırasında anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptı. Bunun üzerine sanıklar da acılı annenin üzerine yürüdü. Salonda çıkan gerilimde aile yakınlarından bazıları fenalaştı.

Olay sonrası duruşma salonunu terk etmek zorunda kalan Yasemin Minguzzi adliye koridorlarında, "Korksunlar benden" diyerek feryat etti. Mahkeme heyeti ise güvenlik nedeniyle duruşmaya ara verdi.

TEYZESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mattia Ahmet Minguzzi davasında, sanıkların ifadesi alınırken teyze Aylin Akıncılar sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Salondan çıkan Akıncılar'a izleyiciler alkışlarla destek verdi.

DURUŞMADA BİR İLK

Katil zanlısı iki çocukla birlikte olay günü orada bulunarak onlara yardım eden iki sanığın dosyaları birleştirildi. Böylece davada ilk kez dört çocuk birlikte hakim karşısına çıkacak. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Bugünkü duruşmada cinayete şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlenecek. Bu ifadelerin, olayın seyrini netleştirmesi açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçaklamış, diğer sanık ise yerde yatan çocuğu tekmelemişti. Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve büyük tepkilere yol açmıştı. Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi cinayetinin ilk duruşması 11 Nisan'da görülmüştü. Zanlıların çocuk yaşta olduğu gerekçesiyle duruşmalar kapalı gerçekleşmişti. Mahkeme, "eksiklerinin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi" için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşmanın tarihi 20 Haziran olarak belirlemişti. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise 20 Haziran olarak belirlenmişti. Davanın 20 Haziran'daki üçüncü duruşması öncesi aileye yönelik tehdit davasında karar çıkmıştı. Tutuklu 5 çocuktan 4'ü adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, 1'i ise "Silahla tehdit" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.