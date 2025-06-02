Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ye Ataması İptal Edildi

Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ye Ataması İptal Edildi
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Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak hakkında yaptığı nahoş yorum sonrası Kocaeli'ye vaiz olarak atanması iptal edildi. İstanbul İl Vaizi olarak göreve devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Sanatçı Volkan Konak'la ilgili "Sahnede gebermiş" diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ye vaiz olarak yapılan ataması iptal edildi. Mehmetalioğlu, İstanbul İl Vaizi olarak göreve devam edeceğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ne vaiz olarak atanmasının iptal edildiğini, İstanbul İl Vaizi olarak görevlendirildiğini bildirdi. Mehmetalioğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul'un tüm camileri görev alanım. Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar. Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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