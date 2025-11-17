Haberler

Ahmet Kaya Vefatının 25. Yılında Konserle Anıldı

Ahmet Kaya Vefatının 25. Yılında Konserle Anıldı
Güncelleme:
Ahmet Kaya, vefatının 25. yılında düzenlenen 'Ahmet Abi'min Şarkıları - Anılar, İzler ve Hasret' konseriyle anıldı. Konserde Kaya'nın sevilen şarkıları seslendirilirken, dostları ve sanatçı arkadaşları anılarını paylaştı.

Kendine özgü yorumlama tarzıyla müzik dünyasında önemli yer edinen Ahmet Kaya, vefatının 25. yılında Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Ahmet Abi'min Şarkıları - Anılar, İzler ve Hasret" konseriyle anıldı.

Konuya dair yapılan açıklamaya göre, Kaya'nın sahnede birlikte çalıştığı isimlerden, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Ümit Yılmaz, konserde şef solist olarak yer aldı.

Sahnede Ahmet Kaya ile ilgili anılarını paylaşan Yılmaz, "Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte, bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı." ifadesini kullandı.

Kaya'nın sesi ve görüntülerinin eşlik ettiği "Başım Belada" performansıyla başlayan konserde "Hani Benim Gençliğim Nerde", "Kendine İyi Bak", "Şafak Türküsü", "Kalan Kalır", "Yazamadım" ve "Kum Gibi" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvar yorumlandı.

Konserin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci ve söz yazarı Ali Çınar, Ahmet Kaya ile geçirdiği yıllardan anıları paylaşırken, "Kendine İyi Bak" ve "Hep Sonradan" şarkılarının hikayelerini anlattı. Konserde, 2007'de hayatını kaybeden, Kaya'nın yol arkadaşı ve kayınbiraderi, Ümit Yılmaz'ın da yakın dostu, şair Yusuf Hayaloğlu da unutulmadı.

Konserde yer alan Gece Yolcuları grubunun üyeleri Edis İlhan ile Uğur Arslantürkoğlu "Kendine İyi Bak", müzisyen Elif Kaya "Hep Sonradan" eserlerini seslendirdi. Serhat Turunç ise Kent Ozanları ile ilk yaptıkları albümden "Güllerin İçinde" eserini yorumladı.

Gazeteci şair Arslan Güven de Ahmet Kaya'nın Trafalgar Meydanı'ndaki ikonik fotoğrafını çekerken yaşadığı anıyı şiirle birleştirerek seyircilerle paylaştı.

Konserin sonunda tüm sanatçılar, Ahmet Kaya'nın kendi sesi eşliğinde "Siz Yanmayın" parçasını söyledi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
