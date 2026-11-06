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Ahmet Şık, fon soruşturmasında Ömer Gönül'ün neden tutuklanmadığını gündeme getirdi

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Ahmet Şık, fon soruşturmasında Ömer Gönül'ün neden tutuklanmadığını gündeme getirdi
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TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Şık, Kaya'nın tutuklanmasını değil Ömer Gönül'ün neden tutuklanmadığını konuşmak gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin, "Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını değil Ömer Gönül'ün neden tutuklanmadığını konuşmak gerek" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını değil Ömer Gönül'ün neden tutuklanmadığını konuşmak gerek. Böylece diğer Fatma Betül Sayan Kaya'ların kim olduklarını ve bürokrasideki diğer Ömer Gönül'leri, görevden almaları Saray bürokrasisinden kimin engellediğini, o engeli çıkaranın fon soygunundan ne kadar vurgun yaptığını ve diğer suç ortaklarını da öğrenebilir ve hesap sorabiliriz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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