AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Evran, özel idare ekipleriyle buluştu

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, özel idare ekiplerinin bulunduğu şantiyeyi ziyaret etti.

Evran, ziyaretinde, zorlu hava şartlarında fedakarca çalışan özel idare ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Ekiplerin köy yollarında olumsuzluk yaşanmaması için sabaha kadar uykusuz kaldığını anlatan Evran, şöyle konuştu:

"Yaptığınız iş gerçekten çok kıymetli. Yazın hava sıcak siz asfalt çalışması yapıyorsunuz. Kışın ise herkes evde otururken sizler köy yollarında köylerimizin ulaşımı kesilmemesi için zorlu hava şartlarında çalışıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin ve ailenizin yeni yılını kutluyorum."