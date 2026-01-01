Haberler

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Evran, özel idare ekipleriyle buluştu

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Evran, özel idare ekipleriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, zorlu hava şartlarında çalışan özel idare ekiplerini ziyaret ederek onların yeni yılını kutladı ve yaptıkları işin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, özel idare ekiplerinin bulunduğu şantiyeyi ziyaret etti.

Evran, ziyaretinde, zorlu hava şartlarında fedakarca çalışan özel idare ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Ekiplerin köy yollarında olumsuzluk yaşanmaması için sabaha kadar uykusuz kaldığını anlatan Evran, şöyle konuştu:

"Yaptığınız iş gerçekten çok kıymetli. Yazın hava sıcak siz asfalt çalışması yapıyorsunuz. Kışın ise herkes evde otururken sizler köy yollarında köylerimizin ulaşımı kesilmemesi için zorlu hava şartlarında çalışıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin ve ailenizin yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?