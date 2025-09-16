Haberler

Ahmet Erdem Çelik, Van'ın Çatak İlçe Emniyet Amirliği'ne Atandı

Güncelleme:
2022-2024 yılları arasında Çatak'ta polis memuru olarak görev yapan Ahmet Erdem Çelik, başarılı hizmetlerinin ardından ilçeye emniyet amiri olarak atandı ve yeni görevine başladı.

Van'ın Çatak İlçe Emniyet Amirliği görevine Ahmet Erdem Çelik atandı.

2022-2024 yıllarında ilçede polis memuru olarak görev yapan Çelik, başarılı hizmet sürecinin ardından Ankara'ya tayin edilmişti.

Görev süresince ilçede güvenlik ve asayişin sağlanması için çaba sarf eden Çelik, ilçeye emniyet amiri olarak atandı.

İlçeye gelen Çelik, yeni görevine başladı.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
