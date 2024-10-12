Üye Girişi
Haberler

Ahmet Demir Ailesini Katledip İntihar Etti

Ahmet Demir Ailesini Katledip İntihar Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Demir'in bir yıl içinde 7 hastane kaydı olduğu öğrenildi.

Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti

GAZİANTEP'te Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Mahallede berberlik yapan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demir (32), iddiaya göre evde eşi Emine Demir (30) ile tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Demir, tabanca ile eşini başından vurduktan sonra evdeki çocukları Edanur (2), Medine (4), Yusuf Eymen (8) ve Azra Demir'e (12) peş peşe ateş açtı. Ahmet Demir, daha sonra aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ailesinin 6 üyesinin öldüğü belirlendi. Bu sırada olayı duyarak sokağa akın eden yüzlerce kişi, polis ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 YILDA 7 HASTANE KAYDI TESPİT EDİLDİ

Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde A.D. isimli şahıs ateşli silah kullanarak 4 çocuğunu ve eşini öldürmüş, daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Ahmet Demir Gaziantep Politika Hastane 3-sayfa Güncel

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.