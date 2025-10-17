Ahmet Davutoğlu, Oxford İslam Araştırmaları Merkezinde Konferans Verdi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İngiltere ziyareti kapsamında Oxford İslam Araştırmaları Merkezinde konferans verdi.

Gelecek Partisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, İngiltere ziyareti kapsamında davetlisi olarak bulunduğu Oxford Center for Islamic Studies'te (Oxford İslam Araştırmaları Merkezi) 'Dünya Düzeninin Ontolojik Krizi: Sistemik Depremden Ahlaki Uyanışa' başlıklı bir konferans verdi. Konuşma öncesinde Merkezin Direktörü Prof. Ferhan Nizami eşliğinde yeni binayı ziyaret etmelerinin ardından Oxford öğrencileri ile akademisyen ve araştırmacılara hitap etti." denildi.