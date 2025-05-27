Ahmet Davutoğlu'nun Irak Ziyareti ve Siyasi Temaslar

(ANKARA) - Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.Karcı, Genel Başkan Davutoğlu'nun Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yaptığı ziyaretin, Süleymaniye'de düzenlenen ve Uluslararası Delphi Forumu kapsamındaki oturumlar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak'a yaptığı ziyaret ve sonrasında gerçekleştirilen siyasi parti görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de "Terörsüz Türkiye" sürecinin konuşulduğu bir dönemde, PKK terör örgütünün fesih açıklamasının hemen ardından gerçekleştirilen bu ziyaretin, hem bölge hem de Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karcı, Davutoğlu'nun iki yıl Başbakanlık ve beş yıl Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş biri olarak bu süreçte proaktif bir diplomasi yürüttüğünü belirtti.

Ziyaret kapsamında Davutoğlu; Irak Merkezi Yönetimi Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Kerkük'te Türkmen Cephesi Başkanı ve heyeti, Erbil'de Türkmen Cephesi Siyasi Bürosu ve Birleşik İslam Partisi temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca Musul'da Nüceyfi ailesiyle görüşen Davutoğlu, Osmanlı döneminden bu yana ilk kez bir Türk yetkilinin ziyaret ettiği Telafer'e giderek temaslarda bulundu. Ziyaret, Erbil'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve önceki başkan Mesut Barzani ile yapılan görüşmelerle devam etti.

Davutoğlu, temasları kapsamında "Terörsüz Türkiye" söylemini "Terörsüz Bölge" başlığıyla daha da ileriye taşıdıklarını ifade etti. Irak ziyaretinin ardından Ankara'ya dönen Davutoğlu, siyasi parti liderlerini bilgilendirme görüşmelerine başladı. Bu kapsamda ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve heyetiyle DEVA Partisi Genel Merkezi'nde görüşen Davutoğlu, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerde Iraklı Kürtler, Türkmenler, Araplar ve tüm tarafların süreçle ilgili hissiyatları ve beklentileri paylaşıldı.

Perşembe günü temasların devam edeceğini belirten Karcı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmelerin yapılacağını duyurdu.

Karcı, Gelecek Partisi olarak şeffaflık ilkesine bağlı olduklarını, siyasi partiler ve STK'larla açık iletişimin önemine inandıklarını belirterek, "Türkiye'de barış ikliminin parçası ve hazırlayıcısı olmaya devam edeceğiz" dedi. Davutoğlu ve heyetinin temaslarının süreceğini vurgulayan Karcı, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.