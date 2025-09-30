Ahmet Davutoğlu'ndan 'Vicdan Gemisi'ne Destek

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye gitmek için yola çıkan "Vicdan Gemisi"ne destek verdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yapptığı paylaşımda, daha önce "Sumud Filosu" listelerinden çıkarılan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün bu kez "Vicdan Gemisi" ile yola çıktığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Daha önce Sumud Filosu listelerinden son anda çıkarılmasına rağmen, Gazze'ye ulaşmak için her türlü imkanı seferber eden vicdan sahibi Sema kardeşim; şimdi Vicdan Gemisi ile kutlu bir yolculuğa çıkıyor. Mazlumların sesi olmak için çıktığın bu seferde yolun açık, seferin mübarek olsun Sema kardeşim! Dualarımız seninle."

Sema Silkin Ün, açıklamasında "Bugünlere şükür! Sizlere güzel bir haberim var! Dualarınız ve dualarımız sayesinde nihayet Vicdan Gemisi ile ben de Gazze yolundayım. Hepinizin dua ve desteklerini bekliyorum. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün bugün İtalya'dan Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.