Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan Medeniyetler İttifakı İçin Acil Zirve Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile İspanya’nın ortak girişimiyle Medeniyetler İttifakı’nın Netanyahu ve Trump’ın “medeniyetleri çatıştırmaya yönelik provokasyonlarına” karşı acil zirve düzenlemesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Netanyahu ve Trump'ın "medeniyetleri çatıştırmaya yönelik provokasyonlarına" karşı Türkiye ile İspanya'nın ortak girişimiyle Medeniyetler İttifakı'nın acil zirve düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile İspanya'nın ortak girişimiyle 2005 yılında kurulan Medeniyetler İttifakı'nın acil bir zirve gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Davutoğlu, zirvenin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın medeniyetleri çatıştırmaya yönelik provokasyonlarına karşı yapılması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu açıklamasında, Pedro Sánchez'in Gazze sürecindeki tutumunu "insanlık vicdanı adına ilkeli bir duruş" olarak nitelendirerek, İspanya hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  da çağrıda bulunan Davutoğlu, Sánchez ile temasa geçilerek Medeniyetler İttifakı'nın, Netanyahu–Trump ikilisinin medeniyetler ve inançlar arasında çatışma stratejisine dayanan provokasyonlarına karşı harekete geçirilmesi ve acil gündemli bir zirve toplantısı yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

Kahreden fotoğrafı paylaşıp intikam yemini etti
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!