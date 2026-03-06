Ahmet Davutoğlu'ndan Medeniyetler İttifakı İçin Acil Zirve Çağrısı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Netanyahu ve Trump'ın "medeniyetleri çatıştırmaya yönelik provokasyonlarına" karşı Türkiye ile İspanya'nın ortak girişimiyle Medeniyetler İttifakı'nın acil zirve düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile İspanya'nın ortak girişimiyle 2005 yılında kurulan Medeniyetler İttifakı'nın acil bir zirve gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. Davutoğlu, zirvenin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın medeniyetleri çatıştırmaya yönelik provokasyonlarına karşı yapılması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu açıklamasında, Pedro Sánchez'in Gazze sürecindeki tutumunu "insanlık vicdanı adına ilkeli bir duruş" olarak nitelendirerek, İspanya hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunan Davutoğlu, Sánchez ile temasa geçilerek Medeniyetler İttifakı'nın, Netanyahu–Trump ikilisinin medeniyetler ve inançlar arasında çatışma stratejisine dayanan provokasyonlarına karşı harekete geçirilmesi ve acil gündemli bir zirve toplantısı yapılması gerektiğini kaydetti.

