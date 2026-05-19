Ahmet Davutoğlu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Tepki: İnsanlığa Karşı İşlenmiş Suç

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek, "Katil, haydut ve alçak İsrail'in, uluslararası sularda sivilleri taşıyan yardım gemilerine yönelik müdahaleleri, alıkoymaları, tehditleri, saldırgan açıklamaları, iletişimi kesme girişimleri ve baskın hazırlıkları açık bir korsanlıktır. İsrail medyasında kullanılan 'Mavi Marmara 2.0' ifadeleri ise planlanan saldırının ve hukuksuzluğun vahametini gözler önüne sermektedir. Dünya bu alçak hukuksuzluğa sessiz kalmamalıdır. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan sivil gemilere yönelik her müdahale insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Nehirden denize, özgür Filistin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA