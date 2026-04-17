Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük Valisi Seçilen Muhammed Saman Ağa'ya Tebrik Telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Saman Ağa'yı kutladı ve Kerkük'ün barış ve kardeşlik şehri olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerkük gurbet değil, vatandır. Az önce telefonda da tebrik ettiğim, geçtiğimiz yıl Kerkük ziyaretimde bir araya geldiğim Irak Türkmen Cephesi Başkanı değerli kardeşim Muhammed Saman Ağa'nın Kerkük Valisi seçilmesinden büyük bir mutluluk duydum. Bu vesileyle; başta Sayın Muhammed Saman Ağa'yı, Irak Türkmen Cephesi'nin kıymetli mensuplarını, bütün Türkmen soydaşlarımızı ve bu uzlaşı iradesini ortaya koyan Kerküklü Kürt ve Arap kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kerkük'te kardeşlik kazandı, birlik kazandı, ortak gelecek iradesi kazandı. Kerkük şad olsun; barışın, huzurun ve adaletin şehri olarak geleceği daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Ağaç altında ölü halde bulundu

Yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Ağacın altında korkunç manzara