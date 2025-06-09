Ahmet Davutoğlu'ndan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Ahmet Davutoğlu'ndan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' isimli tekneye yönelik tepki göstererek, yolcuların kurtarılması için acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bayram sonrası Gazze'ye gitmek için Mısır nezdinde girişimlerde bulunacağını söyledi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Daha fazla vakit kaybetmeden yolcuların İsrailli barbarların elinden kurtarılması için harekete geçilmelidir. Ben de bayram sonrası Gazze'ye gidebilmek için Mısır nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Davutoğlu paylaşımında, "Daha fazla vakit kaybetmeden yolcuların İsrailli barbarların elinden kurtarılması için harekete geçilmelidir. Yeni filolara lojistik destek verilmesi ise artık bir insanlık görevi niteliği kazanmış durumdadır" dedi.

"Ben de bayram sonrası Gazze'ye gidebilmek için Mısır nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım" diyen Davutoğlu, siyasi partilerin liderlerine de seslenerek, "Siyasi partilerin genel başkanlarına bir kez daha bu yönde birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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