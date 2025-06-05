Ahmet Davutoğlu'ndan Gazze İçin Bayram Mesajı ve Çağrı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladıkları mesajda Gazze'de süren insanlık dramına dikkat çekerek, ulusal ve uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundular.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Gazze için çağırıda bulundu. Davutoğlu, yayımladığı çağrıda, "Değerli kardeşlerim, bu mübarek zamanlarda hacılarımız Arafat'ta dua ederken ben de sizlere Kurban Bayramınız kutlu olsun demek isterdim. Ama diyemiyorum. Yüreğimizde bir yangın var. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım sürerken, bu idrak ettiğimiz dördüncü bayram." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı seslerin yetersiz kaldığını belirten Davutoğlu, sadece son üç günde yaşanan kayıplara dikkati çekerek, "Salı günü Refah'ta, insani yardım konvoyuna gitmekte olan Gazzelilere yapılan saldırıda 21 kardeşimizi kaybettik. Toplamda bu insani yardım konvoyuna gidenlerdeki kaybımız 104'ü buldu. Dün Avrupa Hastanesi ve El Aksa Hastanesi bombalandı. Bu kez de yine 41 kardeşimizi, çoğu çocuk, kaybettik. Toplam bilanço yürek yakıcı… 50 bin çocuk ya öldürüldü ya da ağır yaralandı." dedi.

Bayram sonrasında eşiyle birlikte Gazze'ye geçiş için Mısır'a resmi başvuru yapacağını açıklayan Davutoğlu, diğer siyasi parti liderlerine de çağrıda bulundu:

"Buradan bütün siyasi partilerin genel başkanlarına seslenmek istiyorum: Gelin bu müracaatı birlikte yapalım. Gelin Anadolu'nun yüreğini Refah Kapısı'na götürelim. Birlikte yapılacak bir müracaat hem daha büyük bir etki yapacaktır hem de omuz omuza vermenin onurunu taşıyacağız."

Davutoğlu, uluslararası kamuoyuna da seslenerek, liderlerin sadece bulundukları yerden konuşmakla yetinmemesi gerektiğini, Refah Kapısı'na giderek bu sese katılmalarını temenni etti. Ayrıca Mısır yetkililerinden kolaylık, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da prosedürel destek beklediklerini belirtti.

Sare Davutoğlu da yayımladığı mesajda Ekim 2023'ten bu yana geçen 20 ayın bilançosuna dikkati çekti.

"İlk günlerde hepimiz büyük bir infial halinde elimizden ne gelirse yapmak üzere çağrılarda bulunduk. Ama artık 'daha fazlası olmaz' dediğimiz her şey maalesef oldu. ve maalesef bütün dünya bunun karşısında sessiz kaldı. Sivil inisiyatiflerin artık daha etkili bir rol üstlenmeli.

Bütün dünyadaki vicdanlı insanların artık 'Gazze öncesi' ve 'Gazze sonrası' diye bir miladı olduğuna ben gönülden inanıyorum. Gelecek yüzyıllarda bu gerçekten bir milat olacak ve bizler çocuklarımıza, torunlarımıza 'Siz orada bunlar olurken ne yapıyordunuz?' sorusuna doğru bir cevap, gerçekten doyurucu bir cevap verebilmek için mutlaka harekete geçmeliyiz."