Davutoğlu'ndan Kartalkaya Yangını Açıklaması: Tek Bir Sorumlu İstifa Etmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sorumluların hesap vermediğini ve kamu vicdanına seslendi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının birinci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Davutoğlu, aradan geçen bir yıla rağmen sorumluların hesap vermediğini belirterek, kamu vicdanına seslendi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da, ihmaller zinciri sonucu çıkan otel yangınında 78 canımızı yitirişimizin üzerinden bugün tam bir yıl geçti. Aradan geçen bir yılda, başta ilgili bakanın kendisi olmak üzere tek bir sorumlunun dahi istifa etmediği bu süreçte; acılarımız dinmek bir yana, her geçen gün daha da derinleşti. Bu sorumluları kamu vicdanı önünde özür dilemeye ve istifa etmeye davet ediyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması ve hiçbir ocağa yeniden ateş düşmemesi için yapılması gereken açıktır: Liyakatli, ehil ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir devlet yönetimi! Bu vesileyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

