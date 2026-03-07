Haberler

Ahmet Davutoğlu: "Medeniyetler İttifakı Şanlıurfa'da Toplansın"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulanarak, "Medeniyetler İttifakı'nın acil bir gündemle toplanması için Pedro Sánchez’e girişimde bulunup Türkiye-İspanya ortaklığıyla Medeniyetler İttifakı'nı Şanlıurfa’da toplamak teklifinde bulunuyorum. Madem onlar 'Abrahamic' diyerek bir savaş başlattılar, biz de 'İbrahimî' diyerek farklı inançları, medeniyetleri, dinleri bir araya getirecek olan bir barış zirvesini Şanlıurfa’da toplayalım" dedi.

Ahmet Davutoğlu, İzmir'de Şanlıurfalılar tarafından düzenlenen "Şanlıurfalılar Günü" programına katıldı. Davutoğlu, Orta Doğu'daki gelişmelere ve İran'a yönelik saldırılara değinerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Konuşmasında Şanlıurfa'nın tarihsel ve manevi önemine vurgu yapan Davutoğlu, şehrin "tevhidin başkenti" olduğunu ifade ederek, Hz. İbrahim'in mirasının bugün insanlık vicdanını temsil ettiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Davutoğlu, bölgede yaşanan gelişmelerin yalnızca devletler arası bir çatışma olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, İsrail ve ABD'nin politikalarına karşı uluslararası hukuk zemininde yeni bir girişim başlatacaklarını belirterek, Gazze'deki gelişmeler sırasında yayımlanan ve 150 aydının imzasını taşıyan bildiriye de atıf yaptı. Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e de mektuplar gönderildiğini ifade etti.

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ortaya atılan "Medeniyetler Çatışması" tezine karşı Türkiye ve İspanya öncülüğünde 2006'da "Medeniyetler İttifakı"nın kurulduğunu hatırlatan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bir çağrım var Sayın Erdoğan'a: Biz 2006 yılında George W. Bush'un Irak müdahalesi sonrasında, 'Medeniyetler Çatışması' tezini harekete geçirmek isteyen güruha, Neocon'lara karşı 'Medeniyetler İttifakı'nı kurmuştuk İspanya ile birlikte. Şimdi tam vakti. Sayın Erdoğan, öznesiz bir şekilde İran'a olan saldırıyı kınamaktan vazgeçip öznenin adını koyup soykırımcı Netanyahu'ya ve onun destekçisi sapkın bir Siyonist Hristiyan grubun -bugün gördünüz Trump'ın nasıl kutsandığını Beyaz Saray'da- ona karşı Medeniyetler İttifakı'nın acil bir gündemle toplanması için Pedro Sánchez'e girişimde bulunup Türkiye-İspanya ortaklığıyla Medeniyetler İttifakı'nı Şanlıurfa'da toplamak teklifinde bulunuyorum."

Madem onlar 'Abrahamic' diyerek bir savaş başlattılar, biz de 'İbrahimi' diyerek farklı inançları, medeniyetleri, dinleri bir araya getirecek olan bir barış zirvesini Şanlıurfa'da toplayalım. ve Pedro Sanchez'i oraya şeref konuğu olarak çağıralım ve oradan seslenelim: Kim Hz. İbrahim'in adını kullanarak Nemrut'u andıran bir zulme başlarsa, biz Hz. İbrahim'in yaşadığı, Hz. İbrahim'in ruhunu kazıdığı Şanlıurfa'dan onlara gerekli cevabı veririz diyelim."

Kaynak: ANKA
