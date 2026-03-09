Haberler

Ahmet Davutoğlu: Kadın Cinayetlerinin Son Bulduğu Bir Türkiye'de Hep Birlikte Buluşacağız

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında kadınlar ve down sendromlu bireylerle bir araya geldi. Davutoğlu, kadın cinayetlerinin son bulması ve sosyal sorunların çözülmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

"Kadın cinayetlerinin son bulduğu, hiçbir kadının kendini çaresiz hissetmediği, hiçbir annenin evlat acısı yaşamadığı; çetelerin, uyuşturucu ve bahis baronlarının hüküm süremediği pırıl pırıl bir Türkiye'de hep birlikte buluşacağız" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gönül Soframız'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kıymetli hanımefendileri ve down sendromlu kardeşlerimizi ağırladık."

Kadın cinayetlerinin son bulduğu, hiçbir kadının kendini çaresiz hissetmediği, hiçbir annenin evlat acısı yaşamadığı; çetelerin, uyuşturucu ve bahis baronlarının hüküm süremediği pırıl pırıl bir Türkiye'de hep birlikte buluşacağız. O gün gelene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

