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Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Ahmet Çetin seçildi.

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin ev sahipliğinde Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Ahmet Utaş yaptı.

Kongreye tek aday olarak katılan Çetin, başkanlığa seçildi.

Çetin, yaptığı konuşmada, federasyon başkanlığına layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirterek, federasyon yönetiminin 2 yıl süreyle kendilerine emanet edildiğini kaydetti.

Hizmet bayrağını dernek başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Boşnaklarla dalgalandırmaya devam edeceklerini ifade eden Çetin, yapılacak çalışmalara üyelerin önerilerinin rehber olacağını bildirdi.

Toplantıya, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, siyasi parti ve derneklerin başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA