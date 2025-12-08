"Futbolda Bahis" Soruşturmasında Ahmet Çakar Hakkındaki Gözaltı Kararı Sağlık Durumu Nedeniyle Kaldırıldı

(İSTANBUL) - "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır. Tedavisi devam etmektedir. Emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir" denildi.