Ahlat'ta Sel Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açıldı

Ahlat'ta sel nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı bazı köy yollarında şiddetli sağanak nedeniyle oluşan taş ve toprak birikintileri temizlenerek ulaşıma açıldı.

Ahlat ilçesine bağlı Uludere, Taşharman ve Kuşhane köy yolları sabah saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ahlat Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından sel nedeniyle köy yollarında oluşan taş ve toprak birikintilerini temizlendi. Kısa süreliğine kapanan köy yolları Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.