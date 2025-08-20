Ahlat'ta Malazgirt Zaferi İçin Atlı Polisler Devriye Geziyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, ilçe merkezinde ve tarihi mekanların bulunduğu alanlarda devriye görevi yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a geldi.

İlçe merkezindeki Selçuklu Çarşısı'ndan başlayıp Çifte Kümbetler güzergahına kadar devriye görevi yapan atlı polislere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisleri gören ilçe sakinleri ve çocuklar, fotoğraf çekti, atları sevdi.

Atlı Polis Birliğinden başpolis memuru Mahmut Kılınç, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğunu söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda takviye olarak görevlendirildiklerini belirten Kılınç, "Ahlat ve Tatvan ilçelerimizde görev yapıyoruz. 22-25 Ağustos tarihlerinde etkinlik alanlarında görev yapacağız. Vatandaşlarımız bizi kendi kültüründen, simgesinden gördüğü için atlarla video ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bundan da emniyet teşkilatı olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi etkinliklerini heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Kutlama etkinlikleri 22 Ağustos'ta başlayacak. Bugün de atlı polisler şehir merkezinde devriye yaptı. Tüm ziyaretçilerimizi Ahlat'a davet ediyoruz." dedi.

Nafiz Alkış da Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'a gelen atlı polislerin güzel görüntüler oluşturduğunu ifade etti.