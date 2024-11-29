Ahlat'ta Engelliler İçin Resim Sergisi Açıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 'Ben Engelli Olsaydım' konulu resim sergisi kaymakamlık ve dernek iş birliği ile açıldı. Sergi, engellilerin eserleriyle büyük ilgi gördü.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ben Engelli Olsaydım" konulu resim sergisi açıldı.
Kaymakamlık ile Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince bir alış veriş merkezinde açılan sergi ilgi gördü.
Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve beraberindekiler, engellilerin hazırladığı resimleri inceledi.
Engellilerle sohbet eden Bingöl ve beraberindekiler, onlara hediyeler verdi.