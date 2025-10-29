Ahlat'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakam Batuhan Bingöl'ün Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Bingöl, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.
Öğrencilerin şiir okunduğu, oratoryo ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, 10. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Sertaç Özkal, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.