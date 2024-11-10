Ahlat'ta Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yıldönümünde Anıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında düzenlenen törenle anıldı.

İlçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı öğretmen Tuğba Ünlü yaptı.

Sinevizyon ve "Atatürk kimdir" adlı slayt gösteriminin izletildiği programda, türküler seslendirildi, marşlar okundu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Tatvan Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Metin Şimşek, Belediye Başkan Vekili Reşit Karakaplan, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.