Üye Girişi
Haberler

Ahlat'ta Ahmet Köksal'ın ismiyle akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı kurucusu Ahmet Köksal'ın isminin verildiği akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı. Köksal'ın ailesi tarafından Ergezen İlkokulunda 'serbest etkinlik akıl ve zeka oyunları' sınıfı oluşturuldu. Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, okulu ziyaret ederek, Ahmet Köksal isminin verildiği sınıfın açılışını yaptı. Bingöl, sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, okul müdürleri ve Köksal'ın ailesi katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı kurucusu Ahmet Köksal'ın isminin verildiği akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Köksal'ın ailesi tarafından Ergezen İlkokulunda "serbest etkinlik akıl ve zeka oyunları" sınıfı oluşturuldu.

Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, okulu ziyaret ederek, Ahmet Köksal isminin verildiği sınıfın açılışını yaptı.

Bingöl, sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, okul müdürleri ve Köksal'ın ailesi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yavuz Gülmez Ahmet Köksal Bingöl Bitlis Ahlat Eğitim Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title