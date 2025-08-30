Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Piyade Komando Üsteğmen Süleyman Koçpınar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.
Kaymakam Batuhan Bingöl'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona eren programa, Cumhuriyet Savcısı Feride Bingöl, Ahlat Garnizon Komutanı Piyade Albay Sertaç Özkal ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel