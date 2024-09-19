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Ahlat'ta 150 Kapasiteli Kur'an Kursu Açıldı

Ahlat'ta 150 Kapasiteli Kur'an Kursu Açıldı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 150 öğrenci kapasiteli Seyda Molla Masum Kur'an Kursu düzenlenen törenle açıldı. Programda İl Müftüsü ve kurucu yöneticinin konuşmaları yapıldı, ilahi ezgileri seslendirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan 150 öğrenci kapasiteli Seyda Molla Masum Kur'an Kursu, törenle açıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesiyle başladı.

İl Müftüsü Faysal Geylani ve Kur'an kursu yöneticisi Abdulsettar Şentürk, birer konuşma yaptı.

İlçe Müftülüğü ilahi grubunun ezgiler seslendirdiği programda Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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