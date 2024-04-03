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Ahlat Belediye Başkanlığı görevi devredildi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Yavuz Gülmez görevi, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan devraldı.

Çoban, belediyeye gelen Gülmez'i tebrik ederek makamında mührü teslim etti.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Çoban'a teşekkür eden Gülmez, "Bu memlekete hizmet edenlere, taş üstüne taş koyanlara vefa göstermek mecburiyetindeyiz. Biz de size vefalı olacağız İnşallah." dedi.

Çoban da seçimden sonra siyasetin bittiğini, artık hizmet zamanının olduğunu belirterek Gülmez'e başarı temennisinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Abdulalim Mümtaz Çoban AK Parti Bitlis Politika Güncel Haberler

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