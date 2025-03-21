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Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, Personeli ile İftar Programında Buluştu

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Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, belediye personeliyle düzenlenen iftar programında bir araya gelerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve Ramazan'ın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, belediye personeliyle iftarda bir araya geldi.

Bir alış veriş merkezinde düzenlenen programda konuşan Gülmez, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Ramazanın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Gülmez, "Hep birlikte ilçemize hizmet etmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Ramazanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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